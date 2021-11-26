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26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

AB’den Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

26 Kasım 2021, Cuma 14:57
Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, İsrail’e 15 yıldır Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kaldırması çağrısında bulundu.

Temsilci Burgsdorff, AB heyetinin Gazze’yi ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında konuştu. AB’nin Filistin halkıyla dayanışmasını yineleyen Burgsdorff, “AB, Filistinlilerle dayanışma içinde. Özellikle Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler olmak üzere tüm Filistinlilerin kalkınma ihtiyaçlarına tamamen saygı duyuyoruz” dedi.

Gazze’nin, Batı Şeria ve dış dünya ile temasa geçebilmesi gerektiğine işaret eden Burgsdorff, “Daha sonra bölgeye yatırımlar yapılacaktır. Bu olmadan Filistin toplumunun şartlarının daha iyi duruma gelmesi zor.” şeklinde konuştu. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi 2006’dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.  

AA

Etiketler: AB, Gazze ablukası, çağrı
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