Kritik zamanlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli banka Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırdı.

18 Eylül 2026 tarihli karara, bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturmasını düzenleyen kanun hükmü dayanak gösterildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bank Mellat’ın lisansının iptal edilmesine tepki göstererek, “Vatandaşlarımız fon adı altında borsada adeta dolandırılırken yoksunuz, Amerika istedi diye Bank Mellat’ın lisansını bir gecede iptal etmekte şampiyonsunuz. Dış güçler bir talepte bulununca en önde koşuyorsunuz, kendi vatandaşınız feryat ettiğinde duymuyorsunuz. Böyle yönetim olmaz. İş başa düştü” ifadesini kullandı. Ankara-Anka

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