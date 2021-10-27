AB’den İsrail’e: Yerleşimleri durdur

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetine yeni yerleşim inşaatlarını durdurma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarında 1300’den fazla yeni konut inşası ile Doğu Kudüs’teki Givat Hamatos’ta 83 ilâve birimin inşaatı için ihale duyuruları yayımladığı hatırlatıldı. Yerleşimlerin uluslar arası hukukta yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bunların aynı zamanda iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve kapsamlı barışın önünde engel teşkil ettiği kaydedildi. Açıklamada, “AB, Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda iki tarafın üzerinde uzlaşmadığı herhangi değişikliği tanımayacağını ısrarla ortaya koymuştur. İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurması ve duyurulan ihalelere devam etmemesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi yer aldı. AA

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