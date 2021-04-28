"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AB'den Rusya'ya mesaj

28 Nisan 2021, Çarşamba 18:00
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB-Rusya ilişkilerinin kötüleştiğini, Rusya'nın "gözlerini korkutacak taktiklerine" karşılık vereceklerini ancak Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye de hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Rusya konulu oturuma katılarak milletvekillerine konuşma yaptı.

AB-Rusya ilişkilerinde son dönemde endişeye neden üç konu bulunduğunu belirten Borrell, bunları Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve sağlık durumu, Çekya'da 2014'te mühimmat deposundaki patlamanın arkasında Rus istihbaratı bulunduğu iddiasının ardından çıkan diplomatik kriz şeklinde sıraladı.

"İlişkilerimiz çok düşük bir seviyede." diyen Borrell, olumsuz trendin devam ettiğini belirtterek, "Kötüye gidiş daha tehlikeli seviyelere gidiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin gerilimin arttığı bir ortama girmek istemediğini aktaran Borrell, "Bir taraftan da gözümüzü korkutacak taktikleri kabul etmeyeceğiz ve böyle şeyler olursa karşılık vermek zorundayız." diye konuştu.

Borrell, "Rusya'ya açık çıkar alanlarında ilişkiyi sürdüreceğimizin işaretini vermeye devam edeceğiz. Çünkü Rusya ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (İran nükleer anlaşması) ve iklim değişikliği gibi ortak çıkar alanlarında çalışmamız gerek. Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmamız gerekli. Bunu yapmaya hazırım. Eğer mümkün olursa ve Rus hükümeti de samimi bir istek gösterirse Rusya ile ilişkilerimizi iyileştirmeye de hazırız." dedi.

Borrell, Rusya'nın Avrupa'nın değerlerine, ilkelerine ve çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Rusya yönetiminin Batı ile kasıtlı olarak karşı karşıya gelme durumunu derinleştirme yoluna gittiğini söyleyen Borrell, "Hasım olmayı seçmiş görünen bir komşuyla kalıcı olarak karşı karşıya gelmemizi engelleyecek geçici bir anlaşma tanımlamalıyız." şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den Rusya'ya mesaj

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 51 bin vaka ve 683 ölüm gözlemlendi

    Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    Tam kapanmada cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

    İstanbul'dan kaçış trafiği

    Pfizer ve AstraZeneca aşısı aile içi bulaşı riskini azaltıyor

    Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 293 ölüm daha

    ABD Donanması'ndan İran gemilerine uyarı atışı

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Avrupa Parlamentosu İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı

    Şehirler arası otobüs seferleri 2 katına çıktı

    İngiltere, otoyollarda sürücüsüz araçlara izin verecek

    İçişleri Bakanlığı kapanmayla ilgili merak edilen soruları cevapladı

    İzmir'deki depreme ilişkin 22 gözaltı kararı

    DSÖ: En az 17 ülkede Hint varyantı tespit edildi

    Kapanma VAR destek paketi YOK

    İlk fotoğraflar dünyaya ulaştı

    TBMM'nin Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

    'Sehven ifade ettim'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken gevşeme, geç kapanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kadir Gecesinde şehadet getirdim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların darbe hazırlığı
    Genel

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli
    Genel

    'Sehven ifade ettim'
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslüman’a rahmet dilenir mi?
    Cenk ÇALIK

    Hastalıkların dâvetçisi: Karışık yemek
    Cevher İLHAN

    Demokrasi ve hukuk askıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.