Günü kurtarmak için gelecek satılamaz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, iktidarın günü kurtarma derdiyle millete ait stratejik varlıkların peşkeş çekilmesini eleştirdi.

İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan bütçe açığını kapatmak için kamu varlıklarına göz diktiğini ifade eden Kısacık, “İktidar uluslararası tefeci fonlardan borç aldı. Yetmedi vergileri, harçları, cezaları artırdı. Bunlar da yetmedi yeni vergiler getirdi. Bunlar da yetmedi kamuya ait taşınmazların özelleştirilmesi kararı çıkarıldı, millî parkaların özelleştirilmesinin önü açıldı. Şimdide milletimizin alın teriyle, emeğiyle yapılan köprüler ve otoyollar bu fonlara peşkeş çekiliyor. Bütçe açıklarına çare bulmak için harcanıyor. Bu köprüler ve otoyollar aynı zamanda milletimizin sadece alın teri ve emeğiyle kazanılmış stratejik öz varlıklarıdır” dedi. Kısacık, kısa süreli kazanç uğruna uzun vadeli kazançtan vazgeçilmesinin bedelinin yine vatandaşa ödetileceğinin altını çizdi. Ankara - Mehmet Kara

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