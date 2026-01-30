AB itidal çağrısı yaptı

AB, İran’a yönelik muhtemel bir askerî adım ihtimaline karşı tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve OrtaDoğu’da gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askerî saldırısının sorulması üzerine El Anouni, “Varsayımsal senaryolar hakkında yorum yapmayacağım” diye konuştu. Askerî tırmanmanın bölgesel istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğurma riski taşıdığını ve diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirten El Anouni, AB’nin Orta Doğu’da barışa, güvenliğe ve istikrara güçlü biçimde bağlı olduğunu dile getirdi. BM Şartı gözetilmeli El Anouni, “Bu çerçevede, devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu’da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. AB Sözcüsü, aynı zamanda egemenlik ilkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın her şartda gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi. AA

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.