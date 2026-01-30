Savaşın korkunç yüzü: Gençler öldü

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezinin (CSIS) raporuna göre dördüncü yılını doldurmak üzere olan Ukrayna savaşında Rus ordusu 2025 sonu itibarıyla yaralanma ya da ölüm sonucu 1,2 milyon askerini kaybetti.

Ordu, istihbarat ve çeşitli ülkelerin hükümetlerinden gelen bilgilerin derlendiği raporda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana 325 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Rapora göre Ukrayna ordusu da 100 bin ila 140 bini ölenler olmak üzere toplam 500 bin ila 600 bin askerini kaybetti. CSIS, çatışmaların mevcut yoğunlukta devam etmesi durumunda Nisan ayında iki taraftan toplam kayıpların 2 milyonu geçeceği öngörüsünde bulunurken Rusya ile ilgili olarak, “İkinci Dünya Savaşından bu yana hiçbir savaşta bir büyük güç bu kadar büyük kayıplar yaşamamıştı” tesbitine yer verdi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.