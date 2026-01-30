"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Yabancı gazetecilerden Gazze yasağına tepki

30 Ocak 2026, Cuma 09:40
İsrail’deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA), Tel Aviv yönetiminin yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi’ne girişine yönelik uyguladığı yasağın hiçbir “güvenlik gerekçesi” taşımadığını bildirdi.

İsrail’deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA), yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilmesi talebiyle yapılan başvurunun İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından bir kez daha ertelenmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, mahkemenin İsrail makamlarınca “kapalı kapılar ardında” ve birlik avukatlarının katılımı olmaksızın sunulan “gizli güvenlik gerekçelerinden” etkilenmiş olmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

Kararı yeniden gözden geçirin

Söz konusu gizli prosedürlerin sunulan iddialara itiraz etme imkanı tanımadığına işaret edilen açıklamada, bu durumun yabancı gazetecilere yönelik “keyfi ve süresiz” Gazze yasağının sürdürülmesine zemin hazırladığı kaydedildi. 

Birlik, bölgeye insanî yardım çalışanları ve diğer yetkililerin girişine izin verilirken gazetecilere yönelik yasağın sürmesini eleştirerek “Halkın bilgi edinme hakkı göz ardı edilmemelidir.” ifadesini kullandı. FPA, İsrail Yüksek Mahkemesine “kararını yeniden gözden geçirme” çağrısında bulundu.

Kudüs - aa

Hapisteki gazetecilere kötü muamele

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Sevinj Vagifgizi’nin de arasında bulunduğu Azerbaycan’da tutuklu 25 gazeteci için Paris, Berlin ve Bern’de hapishane şartlarının canlandırıldığı eylem düzenledi. 

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, Azerbaycan’da tutuklamanın bir sansür yöntemine dönüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Azerbaycan’da hapishane, gazetecileri susturmanın bir aracı haline geldi. Gazeteciler sağlık hizmetlerine, suya, bilgiye ve dış dünyayla iletişime erişimden mahrum bırakılıyor. Bu konteynerlerle, gazetecilerin maruz kaldığı organize baskıya dikkat çekmek ve onların hapisteyken dahi haber yapma haklarını savunduklarını hatırlatmak istiyoruz.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı

    Yağıslar umutları yesertti

    Ateşkes şiddeti sona erdirmedi

    Umut hakkı ortak raporda yer almayacak

    MSB sınırda teyakkuzda

    İran: Amerika bizi müzakereye zorlayamaz

    Yabancı gazetecilerden Gazze yasağına tepki

    Savaşın korkunç yüzü: Gençler öldü

    AB itidal çağrısı yaptı

    TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangın kontrol altına alındı

    Köprüler özelleşecek, geçiş ücretleri katlanacak

    Endonezya'daki yanardağda 2 patlama meydana geldi

    İspanya'da nehir taştı: Mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı

    Nijerya'da Boko Haram saldırı düzenledi:8 asker öldü

    ‘Gazze Barış Kurulu’ sorusu: TBMM onayı gerekmiyor mu?

    Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi: 19 kişi yaralı

    Gram altın 8 bin lira oldu!

    İslâm karşıtı sosyal medyacı durduruldu

    Avusturya da çocuklar için adım attı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangın kontrol altına alındı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Savaşın korkunç yüzü: Gençler öldü
    Genel

    Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı
    Genel

    AB itidal çağrısı yaptı
    Genel

    Yağıslar umutları yesertti
    Genel

    İran: Amerika bizi müzakereye zorlayamaz
    Genel

    Umut hakkı ortak raporda yer almayacak
    Genel

    Ateşkes şiddeti sona erdirmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.