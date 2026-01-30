Yabancı gazetecilerden Gazze yasağına tepki

İsrail’deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA), Tel Aviv yönetiminin yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi’ne girişine yönelik uyguladığı yasağın hiçbir “güvenlik gerekçesi” taşımadığını bildirdi.

İsrail’deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA), yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilmesi talebiyle yapılan başvurunun İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından bir kez daha ertelenmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, mahkemenin İsrail makamlarınca “kapalı kapılar ardında” ve birlik avukatlarının katılımı olmaksızın sunulan “gizli güvenlik gerekçelerinden” etkilenmiş olmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

Kararı yeniden gözden geçirin

Söz konusu gizli prosedürlerin sunulan iddialara itiraz etme imkanı tanımadığına işaret edilen açıklamada, bu durumun yabancı gazetecilere yönelik “keyfi ve süresiz” Gazze yasağının sürdürülmesine zemin hazırladığı kaydedildi.

Birlik, bölgeye insanî yardım çalışanları ve diğer yetkililerin girişine izin verilirken gazetecilere yönelik yasağın sürmesini eleştirerek “Halkın bilgi edinme hakkı göz ardı edilmemelidir.” ifadesini kullandı. FPA, İsrail Yüksek Mahkemesine “kararını yeniden gözden geçirme” çağrısında bulundu.

Kudüs - aa

Hapisteki gazetecilere kötü muamele

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Sevinj Vagifgizi’nin de arasında bulunduğu Azerbaycan’da tutuklu 25 gazeteci için Paris, Berlin ve Bern’de hapishane şartlarının canlandırıldığı eylem düzenledi.

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, Azerbaycan’da tutuklamanın bir sansür yöntemine dönüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Azerbaycan’da hapishane, gazetecileri susturmanın bir aracı haline geldi. Gazeteciler sağlık hizmetlerine, suya, bilgiye ve dış dünyayla iletişime erişimden mahrum bırakılıyor. Bu konteynerlerle, gazetecilerin maruz kaldığı organize baskıya dikkat çekmek ve onların hapisteyken dahi haber yapma haklarını savunduklarını hatırlatmak istiyoruz.”