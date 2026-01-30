Umut hakkı ortak raporda yer almayacak

TBMM’de açılım süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda hazırlıkları süren ortak raporda, “umut hakkı” başlığının yer almayacağı belirtiliyor.

Komisyon kulislerine yansıyan bilgilere göre, bu kavram toplantılarda fiilen tartışılmasına rağmen, özellikle iktidar bloğu içinde siyasî riskler ve kamuoyunda yanlış anlaşılma ihtimali sebebiyle ortak metne dahil edilmemesi yönünde uzlaşma oluştu. Cumhuriyet’in haberine göre, AKP ve MHP kanadında, raporun tartışmalı başlıklardan arındırılmış, asgarî bir uzlaşı metni olarak kalmasının hedeflendiği; “umut hakkı”na ilişkin değerlendirmelerin ise rapor sonrasında siyasî ve hukukî zeminde ele alınmasının daha uygun görüldüğü ifade ediliyor. Bu yaklaşımın, hem komisyon çalışmalarının tıkanmasını önlemeyi hem de sürecin daha kontrollü ilerlemesini sağlamayı amaçladığı kaydediliyor. Haber Merkezi

