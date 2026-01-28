Günde 330 esnaf iflas etti

Artan maliyetler, krediye ulaşamama, ihracatın zorlaşmasıyla iş dünyası adeta kâbus yaşıyor.

Nefes’in haberine göre, hem şirketler hem de bireylerin borç ödeme kapasitesinin daralması paralelinde karşılıksız çek ve senetlerle birlikte icra ve iflaslarda da yükseliş dalgası yaşanıyor.

İcra dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona dayanırken, 86 milyon nüfusluk Türkiye’de her üç kişiden biri icralık oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, son 5 yılda kapısına kilit vuran esnaf sayısı 606 bin 843’e yükseldi. 2024’te 120 bin 5 esnaf kapanırken 2025’te bu sayı 418 adetlik artışla 120 bin 423 seviyesine yükseldi. Yani 2025’te her gün 330 esnaf iflas etti.