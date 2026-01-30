MSB sınırda teyakkuzda

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ve İran arasındaki artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık, Türkiye’nin bölgede yeni çatışmaların yaşanmasını arzu etmediğini, huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Bunun yanı sıra, olası olumsuzluklara karşı ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. Açıklamada, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasının kritik önemde olduğu vurgulandı. 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi taciz ederek ihlal etmeye devam etmesinin entegrasyon sürecini olumsuz etkilediği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.