ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Yağıslar umutları yesertti

30 Ocak 2026, Cuma 10:06
Son yağışlar baraj doluluklarında belirgin bir artış sağlarken, kuraklık endişesiyle zorlanan çiftçilere de umut oldu.

Son günlerde etkisini arttıran yağmur ve kar yağışları, uzun süredir kuraklıkla gündeme gelen bölgelerde hem tarımsal üretim hem de su kaynakları açısından umutları yeşertti.

Barajlar doluyor

İstanbul’da son haftalarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerine nefes aldırdı. İSKİ verilerine göre, mega şehre su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı 17 günde yaklaşık yüzde 6 artarak yüzde 27,63’e yükseldi. Kasım ve Aralık aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20’nin altına gerileyen seviyeler, Ocak ayıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 80,77 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, Kazandere Barajı yüzde 4,3 ile en düşük seviyede yer aldı. Uzmanlar, yağışların devam etmesinin su rezervleri açısından kritik önem taşıdığına işaret ediyor.

Yağışlar umut oldu

Son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının tarımsal üretim açısından umut verici olduğunu belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, yağışların henüz geçmiş yılların ortalamasına ulaşmasa da yeraltı su potansiyelini artırdığını ve bitkisel gelişimi hızlandırdığını söyledi. Soğuk havanın tarım için bir riskten çok gereklilik olduğuna dikkat çeken Öztürkmen, yağış ve soğukların doğru yönetilmesi halinde verimin artacağını belirterek, iklime uyumlu üretim modelleriyle çiftçinin uzun vadede kazançlı çıkabileceğini ifade etti.

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü, son yağışlarla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Kuraklık nedeniyle düşen su seviyesi ve geçen yıl yaşanan don olayları, bölgedeki kiraz üretimini olumsuz etkilemişti. Yağışlar bölgedeki kiraz üreticileri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

İSTANBUL - MEHTAP YÜKSELTEN

Okunma Sayısı: 233
Yorumlar

