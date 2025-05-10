AB: Tehciri reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen gayri resmî dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde yer almasa da Gazze’deki durumun da görüşüldüğünü belirten Kallas, “Avrupa ülkelerinin çoğunluğu, Gazze’deki durumun sürdürülemez olduğu ve hızla kötüleştiği konusunda hemfikirdi” dedi. Kallas, İsrail’in Gazze’deki askerî operasyonları yoğunlaştırma planlarının sivil halkın daha fazla acı çekmesine yol açacağını dile getirerek, “Gazze Şeridi’nde demografik veya bölgesel değişiklik girişimlerini ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddediyoruz. İsrail’i, Gazze’ye uygulanan ablukayı derhal kaldırmaya ve insanî yardımın, ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu. AA

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