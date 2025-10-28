Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyıları, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, günün ilk saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, sabah saatlerinden sonra Giresun ve Hopa kıyılarında, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, sabah saatlerinden sonra Samsun ve Ordu'da, öğle saatlerinden sonra ise genel etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.