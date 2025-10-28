"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Risale-i Nur'dan eğitim modeli

28 Ekim 2025, Salı 00:40
Düzce Yeni Asya Derneği’nin düzenlediği seminerde, Risale-i Nur’un ortaya koyduğu meşveret ve şûrâ esaslı yönetim yapısının uygulamadaki örnekleri anlatıldı.

Düzce - Mehmed Seyda KILIÇ - Asım Bera ATASEVEN

Düzce Yeni Asya Derneği’nin düzenlediği ve Köprü Dergisi’nde de makale olarak yayımlanmış “Yeni bir Düzen Arayışı: Risale-i Nur’dan Bir Yönetişim Modeli” adlı çalışma, seminer ekibince interaktif sunum olarak gerçekleştirildi. Konuşmacılar “yönetişim modeli” hakkında bilgi verirken, Neşriyat, Sosyal ve Eğitim Komisyonu sözcüleri de bu modelin pratiği hakkında tecrübelerini aktardı.

Hizmetlerde meşveret ve şûrâ

Dinleyicilerin de soru ve yorumlarıyla katıldığı sunumda ilk konuşmacı olarak Prof. Dr. Ömer Önbaş söz aldı. Önbaş, meşrutiyetin bir yönetim düzeni olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, imanî hizmetlerde bunun ancak ihlâs, meşveret ve şûrâ esaslarıyla; şahs-ı manevînin tesisi, iş bölümü ve mesailerin tanzimiyle mümkün olabileceğini vurguladı. 

“Benim de bir reyim var”

Önbaş, etkili ve verimli bir işleyişin ancak “Benim de bir reyim var” anlayışıyla mümkün olacağını söyledi. Bu yaklaşımın, tüm yetenek ve istidatların organizasyonunda yer bulmasını sağladığını vurguladı. Aksi hâlde, tek bir kişi veya komite istibdadına yol açabileceğini belirten Önbaş, bazı kişilerin bu anlayışı “her kafadan bir ses çıkması” olarak değerlendirip işin önünü kesebileceğini ifade etti. Ancak İhlâs Risalesi’ndeki İştirak-i Emvâl, Teşrik’ül Mesâi ve Taksîm’ül Âmal örneklerinin, bu sıkıntının çözümünde yol gösterici olduğunu ekledi.

Sahabe mesleği

Önbaş, Meşveret ve Şûrâ’nın bir Sahabe mesleği olduğunu hatırlatarak, İştirak-i Emvâl, Teşrik’ül Mesâi ve Taksîm’ül Âmâl kaidelerinin İhlâs Risalesi’ndeki 111, 1111 ve 4444 sayılarıyla anlatımına dikkat çekti. Fertlerin katıldığı toplantıların meşveret, heyetlerin katıldığı toplantıların ise şûrâ olarak değerlendirildiğini belirten Önbaş, meşveretlerde ferdin karşılığının 1, bir çizgi üzerindeki ittihat eden fertlerin 111 ve 1111’i, heyetlerin bir araya gelmesiyle oluşan şûrânın ise 4444 ile ifade edildiğini aktardı. Önbaş, bu anlayışla hizmet için komisyonlar vasıtasıyla bir araya gelen fertlerin önce alt komisyonlarda cüz’î ve belirli vazifeleri üstleneceğini, ardından komisyonlar arası şûrâ ile heyetlerin birleşerek yatay yapılanma sayesinde tüm istidatları kapsayan bir şahs-ı manevîyi gerçekleştireceğini ifade etti.

Komisyon sözcüleri konuştu

İkinci bölümde komisyon sözcüleri söz aldı. Pratiğe döktükleri yönetişim organizasyonundaki tecrübelerini hâzırûna sundular. Neşriyat Komisyonu sözcüsü olarak Yusuf Kadıoğlu; Satış mağazası, e-gazete,üniversite Neşriyat gibi çeşitli alt komisyonlar vasıtasıyla iş bölümü yaparak neşriyat ile ilgili çalışmalarda bulunduklarını belirtti. 

Her ferdin bir vazifesi olmalı

Sosyal komisyon adına konuşan Erkan Akdemir ise, cemaatimizdeki her bir ferdin bir faaliyet içinde olması gerektiğine ve bunun için meşverete muhtaç olunduğuna dikkat çekti. Alt komisyonlar teşekkül edilerek 1111 kuvvetiyle işlerin kolaylaştırıldığını dile getirdi. Kongre, gezi, mevlid, seminer, piknik, Ramazan, Barla ve gençlik komisyonları oluşturularak çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bu faaliyetlerin 1 yıllık planlamasının yapıldığını vurguladı. İhtiyaç hâlinde alt komisyonların bir araya gelerek her türlü meseleyi kolaylıkla hallettiklerini dile getirdi.

Eğitim faaliyetleri anlatıldı

Eğitim Komisyonu adına Muttalip Aslan söz aldı. Aslan, ilköğretim, lise ve üniversite alt komisyonları kurduklarını belirterek “Her bir komisyon kendi faaliyetlerinde hür olup ihtiyaç hâlinde eğitim komisyonunun yapacağı programların her birinde, her zaman işbirliği ile müşterek faaliyetlere de katılabilmekteler” dedi. 

Eğitimde demokratik model

Üçüncü bölümde Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç konuşmasında Risale-i Nur eğitiminde modüllerin öneminden bahsetti. 4 yıl önce Risale-i Nur’un bir programının yapılması fikriyle çıkılan bu yolun Cenab-ı Hakk’ın ikramıyla kolaylaştırıldığını, Barla’da Türkiye genelinden çok geniş bir katılım ve 5 günlük bir çalışmayla modüllerin hazırlandığını söyledi. 

Öğretmen yerine “ders arkadaşlığı”

Risale-i Nur modelinin hayatın içinden bir model olduğuna değinen Kılıç, Üstadın “Ben de sizin ders arkadaşınızım, şimdi benim de bir reyim var” ifadelerine vurgu yaparak “biz” anlayışıyla, şahs-ı manevînin meşveretiyle ve hizmetin ihtiva ettiği kendine has meslek ve meşreplerle bunun sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Modülerle birlikte öğrenme ve ders arkadaşlığı yollarının kilidinin açılacağına değindi. Bunun ancak teşrikü’l-mesai, taksimü’l-a’mal ve iştirak-ı emval düsturlarının her daim nazara verilmesiyle ve birlikte çalışma lezzetine eriştiren, insandaki potansiyelin açığa çıkmasını sağlayan hürriyetin tesisiyle olacağı üzerinde önemle durdu. 

Eğitim demek, yaşamak demek

Prof. Dr. Kılıç “Eğitim demek yaşamak demek, yaşadığımızın adı eğitimdir. İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Bu da ancak yatay yapılanma anlayışıyla fertlerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasıyla mümkün olacaktır. Eğer bu yatay yapılanma olmazsa insan başkalarının çiziği çizgilerde yaşayacaktır” diyerek konuşmasını bitirdi.

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

