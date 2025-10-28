"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

28 Ekim 2025, Salı 17:09
İsrail ordusu, 10 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, çekilmediği Gazze Şeridi'nin doğusundaki bölgelerde ayakta kalan binaları yıkmaya devam ediyor.

Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun "sarı hat" olarak tanımlanan bölgenin de içinde olduğu Gazze Şeridi'nin doğusunda binaları havaya uçurması nedeniyle büyük patlama sesleri duyuluyor.

İsrail ordusu ayrıca sabah erken saatlerden itibaren Gazze kentinin doğusundaki bölgeler ile güneydeki Han Yunus kenti ve orta kesimlerde bombardımanlar gerçekleştirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları, yıkım hedefli saldırılarda gerçekleşen patlamalar sebebiyle evlerin ayakta kalan kısımlarında da büyük zararlar meydana geldiğini aktardı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, Gazze Şeridi'ndeki binlerce bina, son 2 yıldır İsrail bombardımanlarının yol açtığı hasar nedeniyle çökme riski altında. Filistinliler, en ufak bir hareketin dahi söz konusu binalarda kısmi çöküntülere neden olabileceğini kaydediyor.Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, "İsrail işgali tarafından Gazze Şeridi'nde, özellikle de doğu kesiminde evlere ve yerleşim bölgelerine yönelik devam eden bombalama ve yıkımlar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." demişti.

Kasım, arabulucuları İsrail'e baskı yaparak, "günlük cinayetler, devam eden abluka, yardımların kısıtlanması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılamaması gibi" ihlalleri durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 531'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 531'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son bir günde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ikisi enkaz altından çıkartılan 4 ölü ve 7 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatteki saldırılarda 1 kişinin daha öldüğü, önceki saldırılarda yaralanan bir kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 94 kişinin şehit olduğu aktarılan açıklamada, bu sürede 344 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 474 cansız bedenin çıkarıldığı paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının ise 68 bin 531'e, yaralıların sayısının 170 bin 402'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 195 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 75'e çıktığı bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak 3 kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil ile Turmus Aya beldelerine saldırdı.

Söz konusu İsrailliler, Filistinli çiftçilerin kendi arazilerine girerek zeytin hasadı yapmasını engelledi.

İsrail askerleri ise ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak olaya müdahale etti.

Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kadum beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden 100 kadar İsrailli, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak onları darbetti. İsraillilerin saldırısında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli yaralandı.

Nablus'un güneyindeki Curiş beldesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailler, Filistinli çiftçilere saldırdı, yaşlı bir adamı darbederek yaraladı. Filistinli yaşlı adamın vücudunda morluklar oluştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçileri arazilerinden çıkmaya zorladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.

Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları da artarak devam ediyor.

AB: Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne nasıl katkı sağlayacağımızı değerlendiriyoruz

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne nasıl katkı sağlayacaklarını değerlendirdiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de tüm taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunduklarını aktaran El Anouni, bu çerçevede tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların kapsamlı boyutta girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

El Anouni, "Sahaya ilişkin ise Uluslararası İstikrar Gücü'ne nasıl katkı sağlayacağımızı değerlendiriyoruz. Bu etapta daha fazla detay veremem." bilgisini verdi.

AA

Okunma Sayısı: 289
