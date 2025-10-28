"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

28 Ekim 2025, Salı 16:38
Başsavcılık, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

Minguzzi cinayeti davasında 4 kişiden 2'sinin beraatine büyük tepki - "Ben artık sadece İlahi adalete güveniyorum''

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.

 

Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.

 

Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.

AA

