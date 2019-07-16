AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: “AB, Türkiye hakkında Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili karar almadan önce diplomasi yürütmeli.”

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği’ne (AB), Türkiye hakkında Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili karar almadan önce diplomasi yürütmesi çağrısında bulundu. Borrell, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini AB Konseyine iletmesini değerlendirdi. “Yaptırımlarda ilerlemeden önce iki kez düşünmeliyiz.” ifadesini kullanan Borrell, “Çünkü yaptırımlar uygulandıktan sonra caydırıcılıklarını kaybederler. Çünkü bu olayda Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki müzakerelere geri dönülmesini teşvik etmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek gerekiyor. Şu anda diplomasi zamanı.” dedi.

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Uluslar arası hukuk sorunu

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili konunun “uluslar arası hukuk sorunu” olduğunu belirten Borrell, “tüm Avrupalıların Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanında yer aldığını ve uluslar arası hukuka saygıdan yana olduklarını” söyledi. Borrell ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşadığı sorunu, İspanya’nın güneyindeki İngiltere kolonisi Cebelitarık özerk yönetimiyle yaşadığı problemlere benzetti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterilen Borrell, “bölgenin büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı mevcut sorunun Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerle gelecekte başka yeni anlaşmazlıklar yaratacağını” ifade etti.

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KKTC’den de AB’ye tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki göstererek, “AB’nin bu tutumu, Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı sağlamamaktadır” dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), bütün uyarılara rağmen hidrokarbon faaliyetlerini tek taraflı sürdürmesinin Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye kendi faaliyetlerini yürütmekten başka seçenek bırakmadığına dikkati çeken Burcu, “AB’nin bu tutumu, Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı sağlamamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir iş birliğinden geçmektedir.” ifadelerini kullandı. Ankara - aa

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AB NE DEMİŞTİ?

AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı adımlar atma kararı aldı. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, AB’nin Türkiye’ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedildi. AB’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin sadece üyeleri olan Yunanistan ve GKRY tezlerini baz alarak hareket etmesi dikkati çekiyor. Brüksel - aa