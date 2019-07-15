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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

AB Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı

15 Temmuz 2019, Pazartesi 21:10
Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırımları onayladığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) aktardığına göre AB, Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırımları onayladı.

Habere göre AB Ankara’ya yapılan finansal yardımı kısıtlayacak ve hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili görüşmeleri askıya alacak. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısında çıkan ortak açıklamaya göre AB Ankara’ya yapılan finansal yardımı kısıtlayacak ve hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili görüşmeleri askıya alacak.

Haberde AB ülkelerinin, Türkiye’ye farklı kısıtlayıcı önlemleri de değerlendirmeye hazır olduğu söylendi. Yaptırımların sondaj faaliyetlerine katılan şirketleri ve gerçek şahısları kapsayabileceği ifade ediliyor.

Etiketler: Türkiye, KKTC, Doğu Akdeniz, sondaj, Yunanistan
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