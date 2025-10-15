AB: Yeniden inşa için hazırız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB’nin sınır güvenliği, kapasite geliştirme ve polis eğitimi alanlarındaki misyonlarını yeniden aktive edeceğini, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde de aktif rol üstleneceğini söyledi.

Costa, “Bu, uluslararası toplumun ateşkes, iki devletli çözüm ve İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barış yönündeki çabalarının bir sonucudur.” değerlendirmesini yaptı. Costa, şartların elvermesi halinde insanî yardımların artırılacağını yineleyerek, Gazze’nin terörden arındırılmış, demokratik bir Filistin Devleti’nin parçası olmasını sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti. AA

