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22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

AB yolunda 440 çocuk öldü

21 Haziran 2021, Pazartesi 19:00
LOST İN EUROPE’UN VERİLERİNE GÖRE OCAK 2018 İLE HAZİRAN 2019 ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NE ULAŞMAYA ÇALIŞAN 440 ÇOCUK VE GENÇ ÖLDÜ.

Veri toplayan ve analiz eden uluslararası sivil toplum kuruluşu Lost in Europe’un rakamlarına göre, Ocak 2018 ile Haziran 2019 arasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşmaya çalışan 440 çocukve genç yollarda öldü.

Almanya Kamu Radyo Televizyon Kurumu Radyo Berlin Brandenburg’un bildirdiğine göre, sözü edilen zaman zarfında hayatını kaybeden 440 çocuk ve genç arasında 35 de bebek bulunuyordu. Kuruluş, hayatını kaybedenlerin çoğunun boğularak can verdiğini haber veriyor. Söz konusu bebek, çocuk ve gençlerin Türkiye, Libya veya Fas üzerinden Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalıştığı bildiriliyor. Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz’i geçerken hayatını kaybeden çocukların bütün dünyada hayatını kaybeden mülteci çocukların dörtte birinin oluşturduğunu bildiriyor. 

KİMLİKLERİ BİLE BİLİNMİYOR

Öldüğü bildirilen 440 çocuk ve genç arasında Avrupa içinde yollarda veya sığınmacı kamplarında ölenler de yer alıyor. Avrupa’da kaçak yolla tır veya kamyonlarda bir yerden başka bir yere gitmeye çalışan çok sayıda kişinin de havasızlıktan öldüğü olaylar meydana gelmişti. Çocuk ve gençlerin trafik kazalarında da öldüğü belirtiliyor. Ölen çocukların üçte birinin kimliklerinin bile tespit edilemediği de verilen bilgiler arasında.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI

Avrupa Birliği Komisyonu’nun bir sözcüsü, çocukların sağlık ve selametinden prensipte yerel ve ulusal kamu kuruluşlarının sorumlu olduğunu vurguluyor. Sözcü, bu alanda büyük bir açığın olduğu ve kapatılması gerektiğini de itiraf ediyor: “Avrupa’ya gelen çocukların korunması için daha çok çaba harcanması gerektiğini kabul ediyoruz. Çocukların korunması için kapatılması gereken açık büyük. Komisyon, söz konusu açığın kapatılması gerektiğini, AB çocuk hakları stratejisi veya diğer başka inisiyatifleri de dile getirmekle yükümlüdür.”

BİLGİLER TOPLANIYOR

Bebek, çocuk ve genç ölümlerine dair verilerin uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan United for Interculture Action tarafından, 45 Avrupa ülkesindeki 500 partner kuruluş ile işbirliği içinde toplandığı belirtiliyor. Söz konusu partner kuruluşların verileri dışında medyanın haberleştirdiği olayların, basın bültenleri ve sahil koruma kuvvetlerinin bilgilerinden de faydalanıldığı haber veriliyor. Lost in Europe adlı uluslararası veri ve analiz konsorsiyumu diğer STK’lardan farklı olarak göçün sonuçlarıyla ilgili verileri de toparlıyor.

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