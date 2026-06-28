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28 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Gazze, çocuk mezarlığına dönüştü

28 Haziran 2026, Pazar 22:44
Amsterdam’da düzenlenen gösteride, Gazze’de çocukların sadece bombalarla değil; açlık, susuzluk ve salgınlarla da hayattan koparıldığı belirtilerek bölgenin “açık bir çocuk mezarlığına” dönüştürüldüğüne dikkat çekildi.

Hollanda’nın başşehri Amsterdam’da Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar anısına protesto gösterisi düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun İsrail’in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğine dair raporunun ardından düzenlenen gösteri, Amsterdam Merkez Tren İstasyonu önünde yapıldı.

Öldürülen çocukların isimleri okundu

Meydana, öldürülen çocukları simgeleyen kana bulanmış çocuk ayakkabıları, kanlı oyuncaklar ve kefene sarılmış bebek temsili konuldu. Oyuncaklar ve balonların arasında Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yer aldığı büyük afişlerin yanı sıra Gazze’deki çocuklara karşı işlenen suçlar ve bu duruma ilişkin mesajlar da yer aldı. Kalabalık meydanda Gazze’de öldürülen çocukların isimleri tek tek okunurken bazı Hollandalılar gözyaşlarını tutamadı.

Gazze’de vahşet devam ediyor

Filistin İnisiyatifi’nde aktivist Tülay Gökçimen, hazırladığı konuşma metninde, sözde “ateşkes” yalanlarının arkasına gizlenen acı hakikati haykırmak için toplandıklarını belirterek “Sahada hiçbir şey değişmemiştir. Gazze’de katliamlar aynı şekilde devam etmektedir.” dedi. Gökçimen, vahşetin boyutunun yalnızca bombalarla sınırlı olmadığını vurgulayarak “Gazze’de bugün çocuklar sadece işgalcinin füzeleriyle değil; açlıkla, susuzlukla, salgın hastalıklarla, farelerle ve böceklerle mücadele ederek can veriyor. Siyonist rejim, bilerek ve isteyerek insanî yardımların girişini engellemekte, çadırları bombalamakta ve Gazze’yi açık bir çocuk mezarlığına dönüştürmektedir.” diye konuştu.

AA

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