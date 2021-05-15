"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Abbas ile Biden telefonda görüştü

15 Mayıs 2021, Cumartesi 22:10
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile Filistin'deki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.

Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli şehit oldu.

Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki
Amerikan AP haber ajansı: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştük
İsrail, Al-Jazeera ile Associated Press ofisinin de olduğu binayı vurdu
Gazze'de İsrail'in katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 139'a yükseldi
Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar
İsrail'e karşı uluslararası alanda hangi hukuki adımlar atılabilir?

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şampiyon Beşiktaş

    Abbas ile Biden telefonda görüştü

    Son 24 saatte 11 bin 472 vaka gözlemlendi

    Olağanüstü kuraklık

    En acı faturayı esnaf ödedi

    Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki

    Al Jazeera: İsrail'in yaptığı gerçeği engelleyen barbarca bir eylem

    Amerikan AP haber ajansı: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştük

    İsrail, Al-Jazeera ile Associated Press ofisinin de olduğu binayı vurdu

    Nekbe'nin 73. yılında yine tehcir, yine zulüm, yine felaket...

    'Yoğun bakım hastalarının yaş aralığı aşılamayla düştü'

    'BMGK, İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli'

    İsrail'e karşı uluslararası alanda hangi hukuki adımlar atılabilir?

    "Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir''

    Süper Lig'de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor

    Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar

    Gazze'de İsrail'in katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 139'a yükseldi

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İşte AKP, işte demokrasi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin ve İsrail
    Misbah ERATİLLA

    Uzaktaki babamdan, yakınımdaki çocuğuma
    Risale-i Nur'dan

    Silâhın ve kalen, İslâm kardeşliği
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Halkçılar, Dindarlık ve Demokratlık
    Oğuz Yiğiter

    Ölü taklidi yapanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    ALAEDDİN ERDOĞAN

    Yaşamak, değişime ayak uydurmaktır
    Genel

    Mustafa Kılıç Hoca da Hakk’a yürüdü
    Cihan CAMBAZ

    Faydalı açlık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.