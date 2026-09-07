100 Filistinliye acı veda...

Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun yaklaşık iki buçuk yıl önce Zeytun mahallesinde düzenlediği saldırıda can veren, çoğu çocuk 100 Filistinli toprağa verildi.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun mahallesinde çok sayıda evi sakinleri içindeyken bombaladığı saldırının üzerinden iki buçuk yıl geçmesinin ardından, enkaz altında kalan 100 kişinin naaşına ulaşıldı. Birkaç gün önce enkazdan çıkarılan en az 60’ı çocuk 100 Filistinlinin naaşı, saldırının düzenlendiği Zeytun mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi. Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi.

Can verenlerin yakınlarının yanı sıra kanaat önderleri ile siyasi ve toplumsal isimlerin de bulunduğu binlerce Filistinlinin yer aldığı törende cenaze namazının kılınmasının ardından naaşlar, Zeytun mahallesindeki Ehli Baptist mezarlığında toprağa verildi.

Bebeğimi kucaklayamadan...

Saldırıda 9 aylık hamile eşi ve 3 yaşındaki kızını kaybeden Mahmud Murtaca, saldırıda ailesini kaybetmeden önce yeni bebeğinin doğumunu beklediklerini söyledi. Murtaca, eşinin, kızının ve doğmamış bebeğinin naaşının yaklaşık üç yıl boyunca enkaz altında kaldığına işaret ederek, “Cenazelere ulaşılmasıyla birlikte yaralarımız yeniden kanadı. Doğumunu beklediği bebeğimi kucaklayamadan kaybettim” dedi. Eşi ve çocukları sanki dün vefat etmiş gibi hissettiğini belirten Murtaca, “Şu anda önümdeler ama onlara sarılamıyor, vedalaşamıyorum. Geride kafatasları ve kemikler kaldı” diye konuştu.

Nüfustan silinen aileler

Gazze Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kazat ise enkaz altından çıkarılanlar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğunu kaydetti. Gerekli imkanların tedarik edilememesi sebebiyle başka mahallelerde de benzer tablonun yaşanabileceğine vurgu yapan Kazat, İsrail saldırılarının Filistinli ailelerin tamamının nüfus kayıtlarından silinmesine yol açtığını belirtti.

Defnedilenlerin 60’ı çocuk

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da, “Enkaz altında kalan naaşların çıkarılması çalışmaları, yıkımın boyutu ve ağır iş makinelerinin yetersizliği sebebiyle çok zahmetli ve son derece zorlu bir süreçti” dedi. Basal, “Defnedilen cenazelerin çoğu çocuklardan oluşuyor; yaklaşık 60 çocuk naaşı bulunuyor” ifadesini kullandı. Sözcü, arama-kurtarma ve naaşları çıkarma çalışmalarının hızlandırılmasının önündeki en büyük engelin ekipman yetersizliği olduğuna dikkati çekti.