"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

ABD'de 500 bin kişi elektriksiz kaldı

01 Mayıs 2025, Perşembe 04:31
ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pensilvanya ve Ohio'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Pensilvanya'nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi öldü.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pensilvanya'da 450 bine yakın kişinin, Ohio'da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi Pittsburgh Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki fırtınanın hızının saatte 145 kilometreye kadar çıktığını belirtti.

Yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 387
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye yönetimi: Sahnaya'da kontrolü sağladık

    ABD'de 500 bin kişi elektriksiz kaldı

    İsrail, büyük orman yangınları sebebiyle dünyadan yardım istedi

    Bombalar kadar öldürücü

    Ücretli öğretmenlik, mesleğin itibarını zedeliyor

    Türk-İş’ten güncel açlık ve yoksulluk sınırı verileri

    O paralar nereye gitti?

    Çalışan-emekli dengesinde alarm zilleri

    Fatura yine dar gelirliye kesildi

    Nisan ayı üretici market fiyat değişimi açıklandı

    Trump yönetimine 220'den fazla dava açıldı

    Pakistan: Hindistan'ın askeri harekat düzenleme niyetine ilişkin istihbarat aldık

    Rusya ve Ukrayna birbirini suçlamaya devam ediyor

    ABD Kongre üyeleri, Mahdawi ve Öztürk için ayakta: Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması "adam kaçırma"

    Enerji Bakanı: Bizi de etkileyebilir

    Suriye: İsrail'in hava saldırıları egemenliğimizi ihlal ediyor - "Golan Tepeleri işgal altında"

    Emekli maaşı ile kurban alınamıyor

    İHD’den hasta mahpuslar raporu

    'Kanal İstanbul ‘Kalan İstanbul’u da yok edecek'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dört mezhepteki demokrasi prensipleri
    Risale-i Nur'dan

    Emek ile sermaye nasıl barışır
    M. Latif SALİHOĞLU

    1 Mayıs’ın kronolojisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sosyal medyada gıybet yapılır mı?
    Ali Rıza AYDIN

    “Zulme rıza zulümdür”
    Cevher İLHAN

    Depremde “rant siyaseti”
    Faruk ÇAKIR

    Hani ucuzluk vardı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Doç. Dr. Cevher İlhan CEVHERİ

    İklim ve tarım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.