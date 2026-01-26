"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2026 PAZARTESİ

ABD'de büyük kar fırtınası: 920 bin kişi elektriksiz kaldı - New York'ta evsiz 5 kişi dışarıda ölü bulundu!

26 Ocak 2026, Pazartesi 06:17
ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 920 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

ABD’de “tarihi” olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 13 binden fazla uçuş da ertelendi.


Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı.

 

Kar fırtınasından dolayı hava trafiği özellikle Philadelphia, Washington, Baltimore, Kuzey Carolina, New York ve New Jersey'deki havaalanlarında ağır şekilde etkilendi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 300 binden fazlası Tennessee’de, ve 150 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer, elektrik kesintisi olan bölgelerin artabileceği uyarısında bulundu. Başkent Washington D.C.’de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği ifade edildi.

New York'ta evsiz 5 kişi dışarıda ölü bulundu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün düzenlediği basın toplantısında, dünden bu yana şu ana kadar 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Mamdani, “Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Evsizler ve ihtiyacı olanlar için New York genelinde en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açtıklarını belirten Mamdani, “Bu merkezlere gelen hiç kimse geri çevrilmeyecek ve ayrıca buralarda gerekli gıda yardımları da hazır bulundurulacak.” şeklinde konuştu.

Mamdani, New York’ta okulların yarın kapalı olacağını, öğrencilerin evden çevrim içi eğitim göreceğini kaydederek, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve şartlar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." dedi.

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.

Hochul, özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti ve “Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli.” ifadelerini paylaştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

AA

