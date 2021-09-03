ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1613 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 553 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi öldü ve toplam can kaybı sayısı 643 bin 706'ya çıktı. California, 4 milyon 394 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 661 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 66 bin 182 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 704, New York'ta ise 54 bin 333 olarak kayıtlara geçti. AA

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