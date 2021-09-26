ABD'de Kovid-19 nedeniyle 646 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 941 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 646 artışla 687 bin 752'ye ulaştı. California, 4 milyon 678 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 16 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 68 bin 585 ile ilk sırada yer alırken bu sayı Texas'ta 63 bin 934, New York'ta 55 bin 131 olarak kayıtlara geçti. AA

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