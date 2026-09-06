İşte üniversite ve ifade özgürlüğü

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir etkinlikte Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, “Bakan Gençlerin Karşısında” adlı oturumda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte söz alan Paris 8 Üniversitesinden bir öğrenci, Bakan Barrot’a hitap ederek “Barışı inşa etmekten bahsediyorsunuz ancak bu söylemin arkasında Fransa’nın yeniden silahlanmasını, savaşa doğru koşmayı ve ulusalcı bir propagandayı savunuyorsunuz” ifadesini kullandı. Öğrenci, Barrot’un parçası olduğu Paris hükümetinin yabancı öğrencilere yüksek lisans harcı için 4 bin avro ödeterek Fransız üniversitelerinden uzak tutmaya çalıştığını savunarak, hükümetin halkı Fransa’nın bütçe açığından Cezayir, Fas, Senegal ve Burkina Fasolu öğrencilerin sorumlu olduğuna inandırmaya çalıştığını belirtti. Bu yabancı öğrencilerin “Fransız emperyalizminin” ülkelerinde kendilerinden çaldığı gelecek perspektiflerini bulmak için Fransa’ya geldiği değerlendirmesinde bulunan öğrenci, “Bugün sizlere, üniversitelerimize hoş gelmediğinizi söylemek için buraya geldik” dedi. AA

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