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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 566 bin 251'e yükseldi

17 Nisan 2021, Cumartesi 17:53
Johns Hopkins Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 625 artışla, 31 milyon 568 bin 398'e yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 952 artarak, 566 bin 251 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 847 binden yüksek vakayla Texas ve 2 milyon 155 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 60 bin 922 ile ilk sırada bulunurken, ölüm sayıları New York'ta 51 bin 470 ve Texas'ta 49 bin 510 olarak kayda geçti.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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