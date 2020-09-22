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22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 451 ölüm ve 41 bin yeni vaka!

22 Eylül 2020, Salı 18:28
ABD yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 750 artışla 7 milyon 47 bin 643'e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 451 artarak 204 bin 577'ye yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 98 milyon 913 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 574 bin 96 vakayla Hindistan ve 4 milyon 560 bin 83 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 790 bin 679 vakayla Kaliforniya listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 733 bin 173 vakayla Teksas ve 685 bin 439 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 185 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

AA

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