ABD’den İmamoğlu açıklaması: Yorum yapmayacağız

ABD Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin soruyu cevapladı.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir” sorusuna “Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız” cevabını verdi. AA

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