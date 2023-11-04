ABD’den İsrail’e 14.3 milyar dolar yardım

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 “hayır” oyuna karşı 226 “evet” oyuyla kabul edildi. 12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye “hayır” oyu verdi. İsrail’e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail’in “Demir Kubbe” ve “Davut Sapanı” hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, “Demir Işın” hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı. Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının “çok hatalı bir teklif” olduğunu kaydederek, Senato’nun yasa tasarısını “kaale” almayacağını duyurdu. AA

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