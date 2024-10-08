ABD’den soykırıma 17.9 milyar dolar destek

Brown Üniversitesi, ABD’nin Gazze’deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail’e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayımladı. ABD’nin 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu, bunun da bir yıl içerisinde Tel Aviv’e yapılan en yükse hibe olduğu aktarıldı.

ABD’nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi. Washington’un yaptığı askeri yardımlar içerisinde “Demir Kubbe” gibi İsrail’in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor. Raporda, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bürokratik manevralarla İsrail’e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi. AA

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