'ABD, DSÖ'nün alternatifini kurabilir'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başarısız bulduğu Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) alternatif bir örgüt kurabileceğini söyledi.

Fox News'e konuşan Pompeo, eğer görevlerini yerine getiremeyecekse DSÖ'ye yüzlerce milyon dolar kaynak aktarmaya devam etmenin kabul edilemez olduğunu belirterek, Başkan Donald Trump yönetiminin uluslararası sağlık sorunlarıyla ilgilenecek kendi ajansını kurmak için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Pompeo, "Uluslararası sağlık operasyonlarının nasıl yürütüleceğini biliyoruz ve tüm dünyada hayat kurtaran küresel sağlık politikasında her zaman olduğumuz gibi yine lider olmamızı sağlayacak güzel bir yol bulmakta kararlıyız" dedi.

DSÖ'nün misyonunu yerine getiremediğinin altını çizen Pompeo, Trump'ın başarısız uluslararası kuruluşların bir parçası olmayacaklarını net bir şekilde dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı DSÖ'ye sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savunmuştu.