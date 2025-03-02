"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

ABD Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Ramazan boyunca uzatılması planını onayladı

02 Mart 2025, Pazar 00:04
İsrail, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarını kabul ettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, üst düzey askeri komutanlar ve müzakere heyetinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldığı belirtildi.

Plana göre önerilen ateşkesin ilk gününde Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısının ölü veya sağ olarak serbest bırakılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde ise Gazze'deki esirlerin diğer yarısı serbest bırakılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Witkoff'un mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini, uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin yürütülmesinin daha fazla zaman gerektirdiğini göz önünde bulundurarak planının ateşkesi uzatmayı amaçladığını söylediği." bilgisi paylaşıldı.

Planın, müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail'e, 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, esirleri kurtarmak amacıyla ABD önerisini kabul etti ancak Hamas henüz bunu kabul etmedi." iddiasına yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın tutumunu değiştirmesi ve Witkoff planını kabul etmesi halinde İsrail'in derhal planın detayları hakkında müzakerelere başlayacağı vurgulandı.

İsrail'in açıklamasına ilişkin Hamas, arabulucular Mısır ve Katar ile Witkoff'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron'dan Zelenskiy'e "sükunet" çağrısı

    Ukrayna, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

    ABD Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Ramazan boyunca uzatılması planını onayladı

    ABD'den İsrail'e 3 milyar dolarlık yeni silah satışı

    İftar sofralarında israfa yer kalmasın

    Hatay'daki feci kazada işçi servisi tıra çarptı: 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    La Reunion Adası'nda Garance Kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

    Trump'tan "özür dilemeli"

    Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor

    Ankara'da yatak fabrikasında yangın

    Avrupalı bazı liderlerden Zelenskiy'ye destek

    "Buna izin veremem"

    İsrail'in bombaladığı camilerin enkazında ilk teravih namazı

    Şam'da kalan son Yahudilerden "Suriyeliyiz" mesajı

    Süreç Meclis zemininde yürütülmeli
    📷

    Ankara’da 56. Yıl heyecanı - Yeni Asya’nın 56. yılında İstikamet ve sadakat vurgusu

    Uysal: PKK zaten bitmişti

    Mülâkat mağduru öğretmenler için kanun teklifi

    İslamiyet ve sinema

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’da Kur’ân ve tefsir okumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kadından peygamber gelmiş midir?
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Nereden nereye? -2
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan orucu, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Tekne orucu ne demek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahirzamanın yangınından kurtaracaklarımız
    Faruk ÇAKIR

    Medine’de verilen mesaj
    Mehmet KARA

    Hür olmayan ülke
    Rafet Özcan

    Dünya kavgaya değmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.