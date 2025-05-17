ABD-Kentucky ve Missouri'de şiddetli fırtına: En az 21 kişi öldü

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü.

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin öldüğünü doğrularken, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti. Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade etti. Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi. ABD'de olumsuz hava koşulları, Kentucky ve Missouri'de etkisini gösteriyor. AA

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