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26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

ABD'li Yahudi Senatörden İsrail'e silah satışı durdurulsun tasarısı

26 Şubat 2025, Çarşamba 11:02
ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimi tarafından İsrail'e silah satışının engellemesini içeren karar tasarısını Senato'ya sundu.

ABD'li Yahudi Senatör Sanders: Gazze, Filistinliler için inşa edilmeli, milyarder turistler için değil!

 

Sanders, Senato'nun sayfasında yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolarlık silah satışının önüne geçilmesi için harekete geçtiğini duyurdu.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aşırılıkçı hükümetinin" tüm Filistin halkına karşı "topyekûn savaş" başlattığını vurgulayan Sanders, Senato'ya silah satışının reddine ilişkin karar tasarısı sunduğunu belirtti.

Sanders, Netanyahu'nun, ABD bombalarını Gazze Şeridi'ndeki yapıların neredeyse yüzde 70'ine zarar vermek için kullandığına işaret etti.

Senatör Sanders, "(ABD Başkanı Donald) Trump ve Netanyahu açıkça milyonlarca Filistinliyi yerinden etmekten, yani başka bir deyişle etnik temizlikten bahsederken, İsrail'e bu kadar sivili öldürürken ve Gazze'yi yaşanmaz hale getirirken kullandığı bomba ve silahların daha fazlasını sağlamak vicdansızlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, şubatın ilk günlerinde İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay vermişti.

ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.

AA

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