ABD Rusya’ya yaptırımları genişletme kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın iki şirketi, 3 vatandaşı ve 5 gemisine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, söz konusu şirket, vatandaş ve gemilerin, “Suriye’de faaliyet gösteren Rus askerlere uçak yakıtının sağlanması için” oluşturulan şemaya katıldığı belirtildi. Yaptırım listesine dahil edilen Maritime Assistance şirketinin daha önce yaptırım kapsamına alınan Sovfraht şriketiyle bağlantılı olduğu ifade edilirken, ayrıca Sovfraht’a maddi destek sağlayan Transpetrochart şirketinin varlıklarına da el konuldu. Yaptırım listesine giren OT-2077, Passat, Sig, Sudak ve Yaz gemilerinin de Transpetrochart şirketine ait olduğu kaydedildi. Rusya, ABD’nin yeni yaptırımlarını kesinlikle kabul edilemez buluyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bu eylemlerin, “tek taraflı yaptırımlara dayanan” eski ABD politikasının devamı olduğunu söyledi.

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