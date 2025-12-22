"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ABD-San Francisco'da büyük kesinti: 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

22 Aralık 2025, Pazartesi
ABD'nin San Francisco kentinde dün akşam, kentin neredeyse üçte birini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve birçok mahalle karanlığa gömüldü.

Kesinti nedeniyle restoran ve dükkanlar kapatılırken, elektrik kesintisi toplu taşımada aksamalara yol açtı ve bazı istasyonların hizmet dışı kalmasına neden oldu.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

 

Kesintinin belli kısmı bir trafoda meydana gelen yangından kaynaklandı

Bölgeye elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric'ten (PG&E) yapılan açıklamada, kesintinin belli bir kısmının trafoda meydana gelen ve büyük hasara yol açan yangından kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kesintinin kaynağına ilişkin soruşturmanın ve elektriğin sağlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, halihazırda yaklaşık 110 bin aboneye tekrar elektrik sağlanabildiği kaydedildi.

Kesinti nedeniyle Waymo, sürücüsüz taksi hizmetini askıya aldı

CNBC'nin haberine göre, sosyal medyada, San Francisco'daki kesinti nedeniyle otonom Waymo araçlarının trafikte yolda kaldığı anlar paylaşıldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından geliştirilen Waymo firmasından yapılan açıklamada da San Francisco Bay bölgesinde kesinti nedeniyle sürücüsüz araç çağırma hizmetinin askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ekiplerin kent yetkilileriyle çalışmalarını sürdürdüğü ve yakın zamanda hizmetlerin tekrar başlamasını umdukları kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 220
