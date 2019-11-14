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14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD Suriye'de petrole odaklandı

14 Kasım 2019, Perşembe 14:30
Suriye'deki askeri varlığını petrol sahalarında güçlendirmeye çalışan ABD güçleri, Haseke'de iki bölgeye daha yerleşerek askeri nokta kurmaya başladı.

ABD'den teröristlerle petrol devriyesi

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Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki bazı üs ve askeri noktalarını boşaltan ABD ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki sınır hattı ve petrol sahalarındaki askeri varlığını güçlendiriyor.

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Suriye'nin Haseke ilinde toplam beş üs ve askeri noktası bulunan ABD güçleri, Haseke'de iki bölgede daha askeri nokta kurma çalışmaları başlattı. Bunların inşasının bitmesi halinde ABD'nin Haseke'deki üs ve askeri nokta sayısı yediye yükselmiş olacak.

ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan iki askeri konvoy, önceki gece ve dün Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısından Haseke'nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı.

Zırhlı askeri araç ve tırlardan oluşan 20 araçlık birinci konvoy, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesine ulaştı.

ABD askerleri orada konuşlanacakları askeri noktanın inşasına başladı.

Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye'de petrol yatakları olduğu belirtiliyor.

Dün bölgeye giren 10 araçlık ikinci konvoy ise Kamışlı ilçe merkezinin batısında Türkiye sınırına 4 ile 5 kilometre uzaklıktaki Himo köyünde konuşlandı. ABD unsurları burada da askeri nokta kurma çalışması başlattı.

İnşasına başlanan söz konusu iki askeri noktanın Türkiye-Rusya ortak devriye kuşağının sınırları içerisinde yer alması dikkati çekiyor.

ABD, inşa edeceği söz konusu askeri noktalar sayesinde hem Haseke'deki petrol sahalarının güvenliğini sağlayacak hem de Türkiye sınırındaki varlığını güçlendirecek.

Kurulacak iki askeri nokta arasında yaklaşık 35 kilometre mesafe bulunuyor.

ABD güçleri Aynularab'dan çekildi

Öte yandan ABD askerleri Aynularab'ın (Kobani) güneyinde M4 kara yolu üzerindeki Sırrın üssünü boşalttı. ABD güçleri, Barış Pınarı Harekatı sırasından Sırrın üssünü boşaltmış ancak harekatın durmasının ardından üsse geri dönmüştü.

ABD güçleri son iki haftada Sırrın üssünün boşaltılması için bölgeye yüzden fazla boş tır göndermişti.

Sırrın üssü yakınındaki Sebit hava üssündeki uçak pistini de imha eden ABD askerleri, Aynularab'dan tamamen çekilmiş oldu.

ABD'nin Suriye'deki üs ve askeri noktaları

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD ordusunun kara güçleri, Suriye sahasında üs ve askeri nokta olarak kullandığı toplam 22 bölgede varlık gösteriyordu.

Sahadan edinilen bilgilere göre, ABD ordusu halihazırda Suriye'nin Haseke, Deyrizor ve Rakka illerinde askeri varlığını sürdürüyor.

ABD güçleri Barış Pınarı harekatı sırasında 16 üs ve askeri noktadan çekilmiş, harekatın durmasıyla 6 üsse geri dönmüştü.

Petrol sahalarına yerleşen ABD güçleri, halihazırda Haseke'de 5, Deyrizor'da 4, Rakka'da ise 2 olmak üzere toplam 11 üs ve askeri noktada mevcut.

4 Kasım'da ABD'nin, Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattığı basına yansımıştı. ABD bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk etmişti.

Haseke'deki noktaların inşasının tamamlanmasıyla ABD'nin Suriye'de konuşlandığı alan sayısı 13'e, Deyrizor'daki çalışmaların sona ermesiyle de 15'e çıkmış olacak.

AA

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