Venezuela’da fatura ağırlaşıyor

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölenlerin sayısının 1719’a yükseldiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen çöktüğünü kaydetti. AFAD ve TSK ekipleri sahada Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’den gönderilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği, afet bölgesindeki arama kurtarma ve insanî yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Türk kurtarma ekibine teşekkür Venezuela Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez, Türk kurtarma ekibiyle yaptığı sohbette, "Kısa süre içerisinde organize olarak, bu kadar uzaktan geldiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. AA

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