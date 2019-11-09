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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Suriye’de petrol kavgası

09 Kasım 2019, Cumartesi 00:44
SURİYE’DE KISMEN ATEŞKES SAĞLANSA DA PETROL KAVGASI DEVAM EDİYOR. RUSYA KIYI ŞERİTLERİNİ KONTROL EDERKEN AMERİKA DA PETROL GELİRLERİNİ SDG’YE AKTARDIĞINI İTİRAF ETTİ.

RUSYA VE AMERİKA PAY PEŞİNDE

SURİYE Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Abdülhakim Elmassrı, Rusya’nın Suriye rejimiyle yaklaşık 2000 metrekarelik bir bölgede petrol, doğal gaz ve maden aramak üzere anlaşma imzaladığını belirterek, “Rusya kıyı bölgelerini işgal etmiş durumda. ABD, oradaki petrol ile SDG’nin kendisini finanse etmesi için çalışıyor” dedi.

 

PENTAGON’DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD’nin Suriye’de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin terör örgütü YPG/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gittiğini itiraf etti. Pentagon Sözcüsü JHoffman, “Suriye’deki petrol sahaların gelirleri ABD’ye değil, SDG’ye gidiyor” dedi.

 

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Suriye’de petrol kavgası

Suriye Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Abdülhakim Elmassrı, Suriye’de petrol kavgası yapıldığını söyleyerek, “Rusya kıyı bölgelerini işgal etmiş durumda. ABD, oradaki petrol ile SDG’nin kendisini finanse etmesi için çalışıyor “ dedi.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), “Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri” başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Suriye Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Abdülhakim Elmassrı, iç savaş öncesinde resmi rakamlara göre Suriye’de petrol üretiminin günlük 380 bin varil olduğunu, resmî olmayan rakamlara göre ise bu rakamın 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Esad rejimin kontrolünden çıktıktan sonra petrol üretiminden 15-20 milyon dolar arasında gelir sağlanmaya başlandığını belirten Elmassrı, “Rusya şu anda burada ABD’nin koyduğu ambargolardan yararlanıyor. Petrol taşımaya elverişli altyapı çökertilmiş durumda. Rusya ise kendi kontrolündeki petrolleri kendi yöntemleriyle taşıyor. Rusya, burada yaptığı üretimin büyük bir kısmını rejime satıyordu. Rejim ve IŞİD arasında da ciddî bir iş birliği söz konusuydu. IŞİD de buradaki petrolden faydalanıyordu. IŞİD Haseki’deki petrolleri 2012’den beri kontrolünde tutuyor” bilgisini paylaştı.

Birçok petrol bölgesi Rusya’nın kontrolünde

Elmassrı, ABD Savunma Bakanlığının petrol alanlarına yaklaşılması durumunda “karşılık verileceği” tehdidine rağmen Rusya’nın şu anda birçok petrol bölgesini kontrolü altına aldığını aktardı. Suriye rejiminin petrol üzerinden terör örgütlerine, destek ve finansman sağladığını savunan Elmassrı, aynı şekilde ABD’nin de “Kased’deki petrolleri müttefiklerin kontrolü altında bırakacağız.” diyerek Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) finansörlük yaptığını dile getirdi. Rusya’nın, rejim ile yaklaşık 2000 metrekarelik bir bölgede petrol, doğal gaz ve maden aramak üzere anlaşma imzaladığını da hatırlatan Elmassrı, şöyle devam etti: “Suriye petrolleri, Rusya’nın İran’ı bölgeden kovduktan sonra elde ettiği bir kazanımdır. Washington şu anda orada SDG ile birlikte. Rusya da kıyı bölgelerini işgal etmiş durumda… ABD Başkanı, Barış Pınarı Operasyonu’ndan önce bölgeden çekileceğini duyurmuştu. Fakat daha sonra vazgeçti; bunu açıkça da dile getirdi, buradaki rezervleri SDG için tutmak istiyor. Türkiye ise operasyon ile bölgeyi temizledikten sonra petrolden elde edilecek gelirin Suriye’nin yeniden inşası için kullanılmasına çalışıyor. ABD, oradaki petrol ile SDG’nin kendisini finanse etmesi için çalışıyor.”

ABD petrolü müzakerelerde koz olarak kullanmak istiyor

Elmassrı, ABD’nin Suriye’nin doğusundaki petrolleri, Rusya’nın ise kıyı bölgelerindeki petrolleri kontrol altına aldığını, Suriye rejimin elinde şu anda hiçbir şey kalmadığını öne sürdü. Suriye Geçici Hükümeti Üyesi Fatih Shaban ise ABD’nin Suriye’deki petrol bölgelerini elinde tutmasının en önemli sebebinin SDG’nin finansmanını sağlamak olduğunu söyledi. Shaban, “ABD petrolü müzakere masalarında bir koz olarak kullanmak istiyor. Rusya ile arasındaki herhangi bir savaş durumu söz konusu olduğunda bunu koz olarak kullanacak. ABD, petrolün SDG’nin kontrolünde kalması taraftarı. Rejimin 100 varil ham petrol karşılığı 75 varilinin rafine edilerek geri verilmesi karşılığında bazı kamu kurumları yeniden açılmıştı ve bazı kamu güçleri SDG’ye teslim edildi. Böylece. SDG’ye karşı yaptırım uygulanması söz konusu idi, ancak bu gerçekleştirilmedi. Trump, ‘Biz bu petrol ile Kürtlere yardım etmek zorundayız.’ dedi. Bu düpedüz hırsızlıktır.”

 

AA

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