"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

ABD, Ukrayna'dan "geri ödeme'' talep ediyor

17 Şubat 2025, Pazartesi 10:26
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini belirtti.

Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.

Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.

Zelenskiy öneriyi reddetmişti

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den Kanada'ya Tayvan tepkisi

    ABD, Ukrayna'dan "geri ödeme'' talep ediyor

    "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz"

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu"

    Trump: Çok yakında Putin'le görüşebiliriz

    İran-Endimeşk'te 5,4 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin istikrarı dünyanının menfaatine

    Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?

    Gazze’den elinizi çekin - Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir

    Abbas: Hayal görüyorlar

    Ortadoğu’da barış “iki devletli çözüm” ile başlar

    Mülakat hukuka uygun değil

    “Kürt Meselesine İnsanî Çözüm Çalıştayı” düzenlendi

    Büyük şair Bahtiyar Vahapzade anıldı

    'Kendi planımızı yapmazsak küresel aktörler geleceğimizi belirleyecek'

    Üst üste 7. galibiyet: Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

    MÜSİAD, TÜSİAD’ı suçladı

    Gürcistan'daki AB yanlısı protestolar devam ediyor

    Mali'de altın madeninde göçük yaşandı: 48 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Uçak kazası ve kalp krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlik iddiası mı dediniz?
    Şükrü BULUT

    Trump yazımızın yorumcularıyla başbaşa…
    Yeni Asya'dan Size

    56. şeref yılımız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, bin bir esma-i İlâhiyeye muhtaçtır
    İbrahim Aktaşcı

    Alışmak sevmekten daha zor geliyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Humûd ve fücûr
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Devletin dini adalettir”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.