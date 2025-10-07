"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

'ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar'

07 Ekim 2025, Salı 23:49
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri vermesi halinde gerilimin yeni bir aşamasına geçileceğini söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’ya Tomahawk füzelerinin verilmesi için karara varacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce bu yönde Moskova’nın pozisyonunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlattı.

Peskov, füzelerin Kiev’e teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun cephe hattındaki durumunu değiştirmeyeceğini, ancak yeni bir tırmanma döngüsü başlatacağını dile getirerek, bu füzelerle ilgili çeşitli nüansların olduğuna da dikkati çekti. Sözcü Peskov, “Fakat burada nükleer kapasiteye sahip olabilecek füzelerden bahsediliyor. Bu nedenle bu, gerçekten gerilimin yeni bir aşaması olur.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın füzelerin Kiev’e verilmesiyle ilgili net kararının beklenmesi gerektiğinin altını çizen Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde önce silahların teslim edildiğini sonra açıklama yapıldığını hatırlattı. Peskov, bu sefer nasıl olacağına bakacaklarını belirtti.

Rusya ve ABD arasında diplomatik kurumlar arasındaki diyaloğun durgunluğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, “Maalesef şimdiye kadar ciddi bir adım atılmadı." dedi.

Sözcü Peskov, iki ülke liderleri arasındaki diyaloğun ise biraz farklı ve daha canlı olduğuna dikkati çekti.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın varlıklarına el koyma girişimleriyle ilgili olarak da açıklama yapan Peskov, "Haklarımızı yasal olarak savunacağız ve yasa dışı eylemleri gerçekleştirenleri yargılayacağız. Bu eylemleri başlatan, kararları alan vb. kişiler için de geçerlidir.” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutladığını ve farklı konuları da görüştüğünü anımsatan Peskov, bu görüşmenin “çok önemli” olduğunu vurguladı.

AA

