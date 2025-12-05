Önce tahliye, sonra tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ancak geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianamede yer almayan 21 kişiden 19’u, yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi.

İki kişinin ise tutukluluğu devam edecek. Ancak Silivri (Marmara) Cezaevi’nden çıkmaları beklenen isimlerden bazıları, haklarında açıldığı belirtilen başka bir soruşturma gerekçesiyle cezaevi kapısında yeniden gözaltına alındı. İBB soruşturmasında tutuklanan ve haklarında tahliye kararı verilen 19 kişiden 11’i hakkında yeniden tutuklama karar verildiğini bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Günaydın, şunları kaydetti: “Aylarca süren tutukluluk sonrası verilen bu karardan yalnızca beş saat sonra, savcılığın itirazı üzerine, aynı sulh ceza hakimliği 11 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Bütün bu sürecin hukuk ve adaletle bir ilgisinin olmadığı açık. Kişi hürriyeti ve güvenliğinin açıkça ihlal edildiği bu süreç, yalnızca tutuklu ve aileleri açısından değil, Türkiye’yi hızla uygar dünyadan uzaklaştırıyor olması bakımından da çok vahimdir.”

İstanbul - Anka