Gazze’de, insanlığın en karanlık yüzü ortaya çıktı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Avusturya’nın başşehri Viyana’da başladı.

AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pere Joan Pons, Avrupa’nın bu yüzyılda güvenliği ve uluslararası hukuka yönelik en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ukrayna’da egemen bir ulusa yönelik “tam ölçekli bir işgal” yürütüldüğünü dile getiren Pons, “Gazze’de, son iki yılda insanlığın en karanlık yüzü ortaya çıktı.” diye konuştu. Pons, küresel güvenliğin silâhlanmayla çözülemeyeceğine işaret ederek, diyaloğun barışa giden tek yol olduğunu vurguladı.

“Helsinki’nin en önemli mirası”

AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu da “Helsinki’nin en önemli mirasının, diyalogun her zaman mümkün olduğunu hatırladık.” ifadelerini kullandı. Sinirlioğlu, hiçbir masanın AGİT’in taşıdığı potansiyeli barındırmadığını belirterek, diyalogun önemine işaret etti. Sinirlioğlu, barış için AGİT’in üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.