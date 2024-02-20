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20 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

ABD’ye 2,8 milyar dolarlık İran petrolü girdi

20 Şubat 2024, Salı 14:41
New York Times gazetesi, Amerikan şirketi tarafından sigortalanmış tankerlerin İran'a yönelik yaptırımları delerek 2,8 milyar dolarlık İran petrolünü ülkeye soktuğunu tespit etti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, yaptığı araştırmada, ABD merkezli sigorta şirketi "American Club" tarafından mali sorumluluk sigortası almış 27 tankerin, İran'a yönelik yaptırımları deldiğini belirledi.

New York Times'dan araştırmacılar, American Club tarafından sigortalanmış gemilerin sevkiyatını incelemek için denizcilik verilerini ve uydu görüntülerini kullanarak bir veri tabanı oluşturdu.

Tankerlerin rotalarında düzensizlik tespit eden araştırmacılar, gemileri ve petrol taşımacılığını izleyen TankerTrackers.com şirketinin kurucu ortağı Samir Madani tarafından sağlanan bilgilerle mevcut güzergahları karşılaştırdı.

Gemilerin konumlarını gizlemek için sahte konumlar oluşturan "spoofing" adlı uygulamayı kullandıklarını tespit eden araştırmacılar, Ağustos 2023'te "Glory" adlı tankere gerçekte İran'ın Aseluye kentinde petrol yüklenirken tankerin konumunun Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında göründüğünü belirledi.

Bu bağlamda, American Club tarafından sigortalanmış 27 tankerin 2023'ten bu yana yaptığı 59 seferde yaklaşık 59 milyon varil petrol taşıdığı, bunun da yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Küresel ticareti izleyen bir şirket olan Kpler'in tahminlerine göre, tankerlerin taşıdığı petrol, İran'ın o dönemdeki petrol ihracatının yaklaşık yüzde 9'una denk geliyor.

Tankerlerin çoğunun geçmişi "kirli"

Tankerlerin birçoğunun ABD yaptırımları altındaki diğer ülkelerden petrol alma geçmişi olduğu belirtiliyor.

New York Times gazetesindeki araştırmacıların analizine göre, bu tankerlerden 8'i İran petrolünü taşımadan önce yaptırımlara tabi olan Venezuela'nın petrolünü taşırken de konumlarını gizlemişti.

Geçen yıl da American Club tarafından sigortalanmış bir tankerin muhtemelen Rus yaptırımlarından kaçtığı ifade edildi.

American Club'ın İşletme Müdürü Daniel Tadros, "Her geminin tam olarak ne yaptığını, nereye gittiğini, ne taşıdığını, sahiplerinin kim olduğunu günlük olarak bilmemiz mümkün değil." diyerek şirketini savundu.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Bakanlığın İran'ın yasa dışı finansman kaynaklarını hedef aldığını, bu ay yetkililerin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettiği düşünülen Hong Kong merkezli bir paravan şirkete karşı harekete geçtiğini ifade etti.

AA

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