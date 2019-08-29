Aden'de dengeler yeniden değişti

Yemen'in geçici başkenti Aden, bir gün aradan sonra yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçti.

Aden'de denetim yeniden sağlandı Yemen hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE'nin havadan destek verdiği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden ile Ebyen'in merkez kenti Zencibar'da kontrolü ele geçirdi. Şebve ve Ebyen illerinin kontrolünü dün ele geçiren Yemen hükümet güçleri, bu sabah Aden'e takviye güç göndermeye çalıştı ancak BAE'nin hava saldırılarına maruz kalması nedeniyle söz konusu güçler, kente ulaşamadı. Yerel medyada da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ikamet eden Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin gelişmeler üzerine Aden'e geldiği yönündeki haberlere yer verildi. Zubeydi ve beraberindekilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nda çekilmiş görüntüleri medyada yer aldı. Yemen Savunma Bakanlığından BAE saldırısına tepki Öte yandan Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin ülkenin güneyindeki Aden ile Ebyen arasındaki bölgelere düzenlediği ve çok sayıda kişinin öldüğü hava saldırısını kınadı. Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, BAE'nin düzenlediği saldırılar nedeniyle aralarında sivillerin de yer aldığı çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Suudi Arabistan'a söz konusu saldırı karşısında harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, BAE'ye de devletin egemenliği dışındaki askeri güçleri desteklememe çağrısı yapıldı. BAE hükümet güçlerine havadan saldırmıştı Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, saldırılar sonucu Aden'de 10 kişinin öldüğünü, 41 kişinin yaralandığı bildirmişti. Güneydeki gelişmeler Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı. Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. AA

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