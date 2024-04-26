DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ortak paydalarımızı pekiştireceğiz, kendi hanesinde kendi dertleri ile baş başa kalmış kimsesizlerin kimsesi olmak istiyoruz” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde belediye başkanlık seçimlerini kazanan Abdulbaki Kara’yı tebrik etti. DP Şiran ilçe yönetiminin güzel bir çerçeve çizdiğini belirten Uysal, “Çünkü siyaset maalesef seçim dönemi anlamlı, anlamsız bir takım vaatler ama acı gerçeklerle karşılaşınca vatandaşımızın da verilen sözler yerine getirilmedi diyerek siyasete dair bir güvensizliği ortaya çıkıyor. Çokta kolay değil, bu süreci yönetmek. Memleketin şehremini olarak bu memleketin yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan da sorumluluk duygusuyla, sahip olduğu imkanı potansiyeli ortaya çıkarmakta sizlerin vazifesidir” diye konuştu.

Demokrasi şuuru önemli bir refleks gösterdi

Uysal, “Türkiye’nin 20 yıldır kaynaklarını kötü yönetilen bir ülke oldu. Ehil insanların elinde kaynak üretmek problem değil ancak hangi maliyetle, hangi önceliklerle o kaynağı harcadığınız önemli. Türkiye’de hizmet etmeyi bina yapmakla özdeş hale getirdiler. Kamunun elinin memleketin vicdanı olacak kimseler sizlersiniz. O açıdan bu makamlar büyük bir emanet. Sadece siyaset yapmıyoruz. Bu memleketi eşit görecek bir anlayışla ülke yeni bir döneme giriyor. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. İnsanımızın bir sağduyusu var. Bu sağduyu yıllarca pek çok zorlukla, darbelerle, ara dönemlerle sınanmış iradesi var. Demokrasi şuurumuzun da bu seçimde önemli bir refleks gösterdiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Ortak paydalarımızı pekiştirmeliyiz

Bir takım değerler üzerinden Türkiye’nin bölünmeler yaşadığını söyleyen Uysal, “Ortak paydalarımızı pekiştirecek, kendi hanesinde kendi dertleri ile baş başa kalmış kimsesizlerin kimsesi olmak istiyoruz. Bu noktadan hareketle Şiran’ın örnek olması için çalışacağız. Bu işin iktidarı muhalefeti yok. Başarılı olanlar ile başarılı olamayanalar, kabiliyetli olanlar ile kabiliyetli olamayanlar var. Başkanımızın bunu başarabileceğini burada memnuniyetle müşahede ettik. Bir gün bu bayrağı arkadan gelenlere teslim edeceğiz. Arkamızdan güzel sözlerle anılmak istiyoruz. Ümit ederim bu dönemin sonuna varmadan çizdiğimiz çerçevede milletimize taahhüt ettiğiniz pek çok hizmeti somuta döndürmüş, başarmış halde milletin önünde olmanızı diliyoruz” şeklinde konuştu.